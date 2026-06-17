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        Прокат машин в Салоніках без кредитної картки і депозиту від Roscar.gr

        17 Червня 2026 15:37
          На правах реклами

        Салоніки приваблюють туристів набережною, старим містом і близькістю до Халкідіки. Але багато мандрівників відмовляються від оренди авто через одну причину. Прокатні компанії вимагають кредитну картку і блокують велику суму застави.

        Авто відкриває набагато більше можливостей, ніж громадський транспорт. За годину їзди можна дістатися пляжів Халкідіки з чистою водою і соснових лісів. Метеори, з відомими монастирями на скалах, знаходяться приблизно за дві години дороги. Дорога туди добре облаштована і підходить навіть для водіїв без досвіду гірських маршрутів. Варто заздалегідь перевірити стан шин і рівень палива перед виїздом за місто.

        Це особливо незручно для тих, хто подорожує з дебетовою карткою або планує оплату готівкою. На щастя, в Салоніках є варіанти оренди без застави і без кредитної картки.

        Чому прокатні компанії вимагають депозит

        Застава потрібна як гарантія на випадок пошкодження авто чи штрафів за паркування. Класичні прокатні фірми працюють лише з кредитними картками і блокують кошти прямо в аеропорту чи офісі видачі.

        • Сума застави часто сягає 500 до 1200 євро
        • Обов’язкова кредитна картка на ім’я водія
        • Розблокування коштів триває до трьох тижнів
        • Страхування пропонують додатково за окрему плату

        Оренда авто в Салоніках без депозиту

        Сервіси порівняння цін показують пропозиції прокатних компаній, які не вимагають заставу. Такі тарифи зазвичай вже включають повне страхове покриття. Це знімає ризик зайвих витрат і пришвидшує отримання авто після прильоту.

        ПараметрКласична орендаОренда без депозиту
        Тип карткиКредитнаДебетова або готівка
        Блокування коштівДо 1200 євроВідсутнє
        СтрахуванняЧасто додатковоВключено в тариф
        Видача автоДовша перевіркаШвидка передача ключів

        Що варто перевірити перед поїздкою

        1. Уточніть умови страхування в описі тарифу
        2. Перевірте, чи дозволена оплата дебетовою карткою чи готівкою
        3. Порівняйте кілька прокатних компаній одночасно
        4. Зверніть увагу на ліміт пробігу за добу
        5. Прочитайте правила повернення авто з паливом

        Зручний сервіс для оренди в Салоніках

        Для пошуку авто в цьому місті підійде сервіс https://roscar.gr/uk/orenda-avto-saloniki/. Платформа порівнює пропозиції міжнародних і місцевих прокатних компаній і показує варіанти без депозиту і без кредитної картки, з повним страховим покриттям одразу в ціні.

        Оренда авто без застави робить подорож до Салоніків простішою. Водій платить лише за фактичні дні оренди, без заморожування коштів на картці і без довгого очікування повернення депозиту після поїздки.


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