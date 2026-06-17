Прокат машин в Салоніках без кредитної картки і депозиту від Roscar.gr

Салоніки приваблюють туристів набережною, старим містом і близькістю до Халкідіки. Але багато мандрівників відмовляються від оренди авто через одну причину. Прокатні компанії вимагають кредитну картку і блокують велику суму застави.

Авто відкриває набагато більше можливостей, ніж громадський транспорт. За годину їзди можна дістатися пляжів Халкідіки з чистою водою і соснових лісів. Метеори, з відомими монастирями на скалах, знаходяться приблизно за дві години дороги. Дорога туди добре облаштована і підходить навіть для водіїв без досвіду гірських маршрутів. Варто заздалегідь перевірити стан шин і рівень палива перед виїздом за місто.

Це особливо незручно для тих, хто подорожує з дебетовою карткою або планує оплату готівкою. На щастя, в Салоніках є варіанти оренди без застави і без кредитної картки.

Чому прокатні компанії вимагають депозит

Застава потрібна як гарантія на випадок пошкодження авто чи штрафів за паркування. Класичні прокатні фірми працюють лише з кредитними картками і блокують кошти прямо в аеропорту чи офісі видачі.

Сума застави часто сягає 500 до 1200 євро

Обов’язкова кредитна картка на ім’я водія

Розблокування коштів триває до трьох тижнів

Страхування пропонують додатково за окрему плату

Оренда авто в Салоніках без депозиту

Сервіси порівняння цін показують пропозиції прокатних компаній, які не вимагають заставу. Такі тарифи зазвичай вже включають повне страхове покриття. Це знімає ризик зайвих витрат і пришвидшує отримання авто після прильоту.

Параметр Класична оренда Оренда без депозиту Тип картки Кредитна Дебетова або готівка Блокування коштів До 1200 євро Відсутнє Страхування Часто додатково Включено в тариф Видача авто Довша перевірка Швидка передача ключів

Що варто перевірити перед поїздкою

Уточніть умови страхування в описі тарифу Перевірте, чи дозволена оплата дебетовою карткою чи готівкою Порівняйте кілька прокатних компаній одночасно Зверніть увагу на ліміт пробігу за добу Прочитайте правила повернення авто з паливом

Зручний сервіс для оренди в Салоніках

Для пошуку авто в цьому місті підійде сервіс https://roscar.gr/uk/orenda-avto-saloniki/. Платформа порівнює пропозиції міжнародних і місцевих прокатних компаній і показує варіанти без депозиту і без кредитної картки, з повним страховим покриттям одразу в ціні.

Оренда авто без застави робить подорож до Салоніків простішою. Водій платить лише за фактичні дні оренди, без заморожування коштів на картці і без довгого очікування повернення депозиту після поїздки.