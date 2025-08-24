Прогноз погоди на 25 серпня: дощі у кількох областях, решта України без опадів

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні на 25 серпня. Очікується мінлива хмарність. Вночі дощі пройдуть на Лівобережжі, місцями у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях, а вдень – на Волині та Рівненщині. На решті території опадів не прогнозується.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12°, вдень 15-20°, у південних регіонах – 19-24°. У Карпатах уночі 3-8°, вдень 11-16°.

У Києві та області передбачається мінлива хмарність. Опадів не очікується, лише вночі місцями по області можливий короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-12°, вдень 15-20°. У столиці вночі 10-12°, вдень 18-20°.