Зуби – єдина частина людського тіла, не здатна до самовідновлення. Вилікувати пов’язані з ними захворювання вам допоможуть лише лікарі. Разом з тим більшість людей не приділяє достатньо уваги здоров’ю ротової порожнини і звертається до стоматолога, коли терпіти біль уже не сила. Ця недбалість може призвести до враження навколишніх тканин та виникнення запальних процесів у всьому організмі. То ж запобігати хворобі завжди легше, ніж її лікувати.

Що таке профілактика захворювань ротової порожнини?

Профілактика стоматологічних захворювань – це комплекс процедур, які мають на меті запобігання виникненню хвороби. Їх умовно можна поділити на професійні та домашні. Професійну профілактику успішно проводять лікарі стоматологии голосеевского района. Які саме профілактичні дії слід відносити до професійних, а які – до домашніх, розповімо трохи пізніше.

Хто може отримати користь від профілактики захворювань ротової порожнини?

Профілактичні засоби проти хвороб ротової порожнини однаково корисні для всіх, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу, умов життя та інших чинників. З перших днів, коли у малюка прорізуються перші зуби, батьки повинні приділяти достатню увагу догляду за ними, а з плином часу – прищепити свідоме ставлення до здоров’я зубів та ясен. Протягом усього життя людина має приділяти достатню увагу особистій гігієні ротової порожнини в домашніх умовах, але й не забувати про своєчасні профілактичні візити до стоматологічної клініки.

Що відбувається під час профілактичних візитів?

Під Час профілактичних візитів лікар оглядає ротову порожнину пацієнта, оцінює її стан, попереджає про можливі проблеми. Також під час профілактичного прийому можуть проводитися:

Професійне видалення нальоту та зубного каменя, що супроводжується інструкціями з особистої гігієни ротової порожнини;

Фторування та лакування зубів;

Зняття нальоту за допомогою пасти;

Шинування сегменту та зубної одиниці в цілому;

Медикаментозна обробка зубної кишені (якщо є);

Відбілювання;

Парад онтологічні процедури.

Ці процедури можуть входити в пакет гігієнізації та проводитися під час профілактичних візитів з урахуванням індивідуальних потреб пацієнта.

Як запобігти захворюванням порожнини рота?

Щоб не стикатися зі стоматологічними захворюваннями та їх наслідками, слід дотримуватися нескладних рекомендацій, які покликані підвищити захисну функцію та уникнути ускладнень, а саме:

чистити зуби не рідше, ніж двічі на день: вранці та перед сном; приділяти достатньо уваги техніці чищення: адже не достатньо потримати щітку в роті чи зробити пару рухів туди-сюди. Слід приділяти чищенню від 3 хвилин та використовувати допоміжні засоби, як от зубна нитка та ополіскувач ; відвідувати стоматолога з метою профілактики. Частота таких візитів встановлюється індивідуально. Комусь достатньо разу на рік, для іншого проміжок між прийомами не має перевищувати 3-6 місяців; приділяти достатньо уваги харчовому раціону: в ньому має бути достатньо вітамінів, мінералів, повільних вуглеводів; відмовитися від паління, що також призводить до виникнення нальоту і, як наслідок, виникнення захворювань.

Які засоби для догляду за ротовою порожниною мені слід використовувати?

Якщо ви не скаржитись на проблеми з зубами, використовуйте щітку середньої жорсткості. Вона має бути достатньо жорсткою, але й не травмувати зуби та ясна. Якщо скаржитесь на чутливість, краще надати перевагу щітці з м’якою щетиною. Уважно ставтеся до вибору пасти. Не всі вони такі корисні, як переконують виробники. Оптимальні засоби гігієни допоможе підібрати стоматолог під час профілактичної консультації.