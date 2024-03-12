Про обшуки в ТОВ “Балістика” – нові відомості щодо скандальної ситуації на ринку військової продукції

13.02.24 в ТОВ “Балістика”, виробника військової продукції, відбулися обшуки. Про це стало відомо з відео власника компанії, Олександра Довгого, в телеграм-каналі “Балістика”, де він інформував про припинення роботи компанії через проведення обшуків. Згідно з опублікованим повідомленням, офіс і Шоурум на Героїв Севастополя тимчасово не працювали, а також була зупинена технічна підтримка в інтернет-магазині.

Відповідь на ці події зі сторони Міняйлука Сергія, який звинуватив Олександра Довгого у використанні військового бізнесу для маніпуляцій та уникнення відповідальності, також була опублікована в телеграм-каналі. У своєму коментарі Міняйлук заявив, що звертався до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину співробітниками ТОВ “Балістика” та ТОВ «Боріка», в тому числі на підробку документів для отримання позитивного рішення в судових справах.

«Олександр Довгий, на мою думку, використовує бізнес, по виробництву військових товарів, як прикриття та з метою маніпуляцій і уникнення відповідальності за скоєний злочин, так як і службу в ЗСУ. Ми звертались до правоохоронних органів для захистку наших прав, коли нам стало відомо про обставини, які визнаються кваліфікуючими ознаками складу злочину, що передбачений статтею 358 КПК України. Стислий опис обставин справи викладений нами в заяві про скоєння злочину: «Кандидат в депутати в минулому, Довгий Олександр Михайлович, місце народження – російська федерація, наразі військовослужбовець ЗСУ, діючи в змові з посадовою особою ТОВ «Боріка», Борисенком Віталієм Миколайовичем та директором ТОВ «Балістика», Кугенко Богданою Григорівною, на нашу думку, здійснили підробку документів датованих 2015 і 2019 роком, а саме: наказів, технологічних карт, журналів кореспонденції, з метою отримання позитивного рішення в справах про порушення авторського права. Метою підробки документів, на нашу думку, було встановлення не існуючого права попереднього використання технічних рішень, які не належать Довгому Олександру та підконтрольному йому підприємству. Ми вважаємо, що злочин був вчинений з максимальним цинізмом і глибоким переконанням у відсутності відповідальності за такі дії, тому що згодом ці документи, з явними ознаками підробки, були долучені до матеріалів судової справи та надіслані нам представником ТОВ «Балістика», адвокатом Лебедєвим Дмитром Володимировичем (учасник Адвокатського об’єднання учасника «Дунець і Партнери»), як стороні судового провадження для ознайомлення. А, що на найголовніше і на що варто звернути увагу, що ще однією метою розробки цих підроблених документів було бажання ТОВ «Балістика» отримати позитивний для себе експертний висновок, для долучення його в рамках судового розгляду.

Особисто від себе зауважу, що використання маніпулятивних формулювань, а також залучення журналістів для створення ілюзії жертви не приведе в кінцевому результаті до уникнення відповідальності. Підробляти документи не можна, навіть якщо дуже хочеться отримати позитивне рішення в судовій справі. До речі, в судовому проведенні № 910/17047/20 в якому, так сильно хотілось отримати рішення на свою користь Довгому Олександру, ми відкликали позивні вимоги на підставі чого суд залишив справу без розгляду. Дане звернення до суду було подане ще в жовтні місяці 2023 року, я також мав намір написати відмову від обвинувачення до Національної поліції України по кримінальному провадженні в рамках якого були проведені обшуки, хоч вона і не скасовує факту скоєння кримінального правопорушення, однак отримав позов від ТОВ «Балістика» про стягнення коштів та змінив свою думку. Станом на сьогоднішній день, відсутні судові справи за моїми зверненнями до Довгого Олександра та підконтрольних йому структур, а по відношенню до мене від ТОВ «Балістика» є два провадження, одне з яких має на меті стягнути близько 100000,00 грн.

Маніпулятивне викручування фактів, яке здійснив Олександр Довгий, для тиску на слідчих в момент проведення процесуальних дій, не надало роз’яснень на ключові питання:

1. Чи здійснювала дана група підробку документів за 2015-2019 роки?

2. Чи думали в момент здійснення цих дій, про те що в країні війна?

3. І головне чи усвідомлювали наслідки цих вчинків?

А те, що печатки не обов’язкові і не реєструються юристам і так відомо, але використовувати їх при фальсифікації документів за минулі роки є злочином, тим паче, що існування цих документів і печаток такого зразку до 2020 року спростовує в минулому комерційний директор ТОВ «Балістика» Лояніч Сергій Анатолійович, свідчення якого є в матеріалах справи та у відритому доступі на сервісі YouTube.

Ми і надалі відповідно реагуватимемо в випадку порушення наших прав і законів України. Закони мають діяти, а правосуддя має здійснюватися в судах, а не в соціальних мережах.»