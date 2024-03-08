Політика

Президент України присвоїв корвету класу “Ada” ім’я гетьмана Виговського

8 Березня 2024 18:36
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Володимир Зеленський / Getty Images

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 8 березня присвоїв ім’я гетьмана Івана Виговського корвету класу “Ada” Військово-Морських Сил ЗСУ.

Відповідний указ опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

Зазначається, що дане ім’я було присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

З перебігом будівництва цього корвета корвета Зеленський також ознайомився під час візиту до Стамбулу.

Крім того, президент ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета “Іван Мазепа” і поспілкувався з військовослужбовцями ВМС України.


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