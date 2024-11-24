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Індійський регулятор відхилив прохання Apple про призупинення антимонопольного звіту
24 Листопада 2024 19:07
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Apple
Чоловік знімає відео в першому роздрібному магазині Apple в Індії в Мумбаї, Індія, 17 квітня 2023 року / Фото Reuters

Антимонопольний орган Індії відхилив прохання Apple призупинити звіт про розслідування, в якому йдеться про порушення компанією антимонопольного законодавства, і дозволив продовжити розгляд справи, випливає з внутрішнього розпорядження регулятора, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Комісія з конкуренції Індії (CCI) у серпні розпорядилася відкликати звіти про розслідування після того, як Apple заявила, що в межах справи, розпочатої ще 2021 року, вона розкрила комерційні таємниці конкурентам, зокрема й власнику Tinder – компанії Match. Ці елементи мали бути відредаговані.

CCI попросила сторони повернути звіти і знищити всі копії. Потім регулятор випустив нові звіти.

Внутрішнє розпорядження CCI показує, що Apple у листопаді заявила, що головний позивач в антимонопольному розслідуванні – індійська некомерційна організація Together We Fight Society (TWFS) – не виконала припису і не надала гарантії того, що старі звіти про розслідування були знищені.

Apple попросила CCI «вжити заходів проти TWFS за невиконання її розпорядження» і «затримати переглянутий» звіт, йдеться в розпорядженні CCI від 13 листопада, з яким ознайомилося Reuters.

«Прохання Apple про відтермінування звіту про розслідування було визнано неспроможним», – йдеться в наказі CCI.

Під час розслідування CCI було встановлено, що Apple використовувала своє домінуюче становище на ринку магазинів додатків на операційній системі iOS на шкоду розробникам додатків, користувачам та іншим платіжним процесорам.

Apple заперечує свою неправоту і каже, що вона є невеликим гравцем в Індії, де телефони, що використовують систему Android від Google, посідають домінуюче становище.


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