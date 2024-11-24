Суспільство

На початку тижня в Україні переважно без опадів, на дорогах місцями ожеледиця
24 Листопада 2024 20:59
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Захід сонця над фортецею у Кам'янці-Подільському / Фото Facebook Horokhovska Ivanna

Невеликий дощ місцями очікується вночі в Карпатах у понеділок, 25 листопада, в інших регіонах України без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, на сході та півдні країни північно-західний, 5-10 м/с, у південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у західних областях близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни 2-7° тепла.

У Києві 25 листопада без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.

У вівторок, 26 листопада, в Україні також переважно без опадів, лише вдень у східних областях місцями невеликий сніг.

У західних, північних, східних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних областях і на крайньому півдні країни 3-8° тепла.

У Києві 26 листопада без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.


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