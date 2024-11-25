У Румунії в першому турі президентських виборів лідирує ультраправий Джорджеску

На виборах президента Румунії більшість голосів у першому турі здобув незалежний кандидат Келін Джорджеску, який раніше входив до ультраправого “Альянсу за об’єднання румунів”.

За нього, за даними після опрацювання понад 95% бюлетенів, проголосували 22,18% учасників виборів, повідомляє DW.

Другий результат (19,3%) показав прем’єр-міністр, лідер Соціал-демократичної партії Марчел Чолаку.

Третє місце за підсумками першого туру виборів посіла представниця ліберал-консерваторів Олена Ласконі. При цьому за опитуваннями на виході з виборчих дільниць, саме вона мала пройти до другого туру.

Другий тур виборів президента Румунії заплановано на 8 грудня.