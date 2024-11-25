Політика

У Румунії в першому турі президентських виборів лідирує ультраправий Джорджеску
25 Листопада 2024 08:03
читать на русском →
вибори, румунія
Кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску / Фото: oradesibiu.ro

На виборах президента Румунії більшість голосів у першому турі здобув незалежний кандидат Келін Джорджеску, який раніше входив до ультраправого “Альянсу за об’єднання румунів”.

За нього, за даними після опрацювання понад 95% бюлетенів, проголосували 22,18% учасників виборів, повідомляє DW.

Другий результат (19,3%) показав прем’єр-міністр, лідер Соціал-демократичної партії Марчел Чолаку.

Третє місце за підсумками першого туру виборів посіла представниця ліберал-консерваторів Олена Ласконі. При цьому за опитуваннями на виході з виборчих дільниць, саме вона мала пройти до другого туру.

Другий тур виборів президента Румунії заплановано на 8 грудня.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Листопада 2024 10:29

Сирський наказав кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу
25 Листопада 2024 11:01

Російська ДРГ намагалася прорвати кордон біля Гоптівки на Харківщині
25 Листопада 2024 10:06

У Харкові затримали клірика УПЦ, який виявився російським інформатором
25 Листопада 2024 08:42

Росіяни вдарили по центру Харкова
25 Листопада 2024 07:28

У Вільнюсі вантажний літак впав на двоповерховий житловий будинок
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки