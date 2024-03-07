Президент України погодив Залужного послом у Великій Британії

Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
“У четвер, 7 березня 2024 року, президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії”, – йдеться у повідомленні.
Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.