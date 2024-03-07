Політика

Президент України погодив Залужного послом у Великій Британії

7 Березня 2024 19:27
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зеленський, Залужний
Валерій Залужний / Getty Images

Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

“У четвер, 7 березня 2024 року, президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії”, – йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.


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