Політика

Президент України погодив Залужного послом у Великій Британії Валерій Залужний / Getty Images Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії. Про це повідомляє пресслужба МЗС України. “У четвер, 7 березня 2024 року, президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії”, – йдеться у повідомленні. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.



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