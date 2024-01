Президент Латвії: Українська ППО працює добре, але треба більше

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав передати Україні більше систем протиповітряної оборони. Про це він написав у X (Twitter).

Він зазначив, що українська протиповітряна оборона працює добре, але Києву потрібно більше систем.

“Новорічні урочистості закінчилися, і Захід має стати серйозним і діяти просто зараз”, – заявив Рінкевичс.

Another set of brutal Russian air strikes against Kyiv this morning, innocent civilians again being victims of the Russian terrorism. Ukrainian air defense works well but Ukraine must get more help. New Year’s celebrations are over and the West must get serious and act now