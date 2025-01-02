Кримінал

Новорічна російська атака пошкодила будівлі Верховної Ради (фото)
2 Січня 2025 19:22
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У результаті російської дронової атака у ніч на 1 січня пошкоджень зазнали будівлі Верховної Ради України.

Як зазначив голова ВР Руслан Стефанчук, вибухова хвиля пошкодила адміністративні будівлі українського парламенту, зокрема комітети та підрозділи апарату Верховної Ради.

“Учора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків”, – повідомив Стефанчук.

Наслідки російської атаки на Київ 1 січня / Фото: Верховна Рада України

Як повідомляли, у ніч із 31 грудня 2024 року на 1 січня 2025 року росіяни атакували Україну дронами. Внаслідок атаки у столиці двоє людей загинули і семеро постраждали.

Крім того, у Печерському районі Києва частково зруйновано два поверхи житлового будинку, а у Святошинському районі пошкоджено трамвайні колії.


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