Суспільство

Президент Америки готовий зустрітись з главою КНДР

18 Серпня 2023 07:48
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байден, корея

Для обговорення денуклеаризації Корейського півострова президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином без жодних попередніх умов.

Про це повідомляє речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує Kyodo News.

Кірбі заявив, що влада Північної Кореї наразі не відповіла згодою на пропозицію зустрічі глав держав, однак “вона все ще на столі”.

“Ми готові сідати і вести переговори без попередніх умов”, – сказав він.

Відповідну заяву Кірбі зробив напередодні тристороннього саміту лідерів США, Японії та Південної Кореї, головним пунктом порядку денного якого стане швидкий розвиток ядерного і ракетного потенціалу Північної Кореї.

При цьому він не уточнив, коли саме була зроблена пропозиція про зустріч.


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