Політика

Представники Міноборони та Мінстратегпрому обговорили стан закупівлі БПЛА та боєприпасів

10 Лютого 2024 20:59
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Дмитро Клименков (праворуч) і Олександр Камишин на нараді щодо БПЛА та боєприпасів / Фото Міноборони

Відбулась нарада щодо обговорення стану закупівлі БПЛА та боєприпасів. У нараді взяли участь Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, заступники Міністра оборони Дмитро Кліменков та Іван Гаврилюк разом зі своїми командами, а також представники закупівельних агенцій Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Учасники обговорили поточний стан закупівлі БПЛА, мін та артилерійських снарядів різних калібрів для потреб Сил оборони.

Представники відомств також узгодили обсяги та умови таких закупівель на найближчу перспективу.


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