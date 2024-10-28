Політика

Правляча партія у Литві визнала поразку на парламентських виборах
28 Жовтня 2024 09:33
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вибори, Литва
Вибори у Литві / Фото: LRT

У Литві 27 жовтня завершився другий тур парламентських виборів. Соціал-демократична партія закріпила свою перевагу та отримала найбільшу кількість місць у наступному складі Сейму – 52 мандати.

Про це повідомляє LRT.

Керівна партія Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи під керівництвом прем’єрки Інгріди Шимоніте посіла друге місце, отримавши 28 мандатів.

Партія Зоря Німану, яку очолює Ремігіюс Жемайтайтіс (ненависник Ізраїлю), виборола 14 місць у парламенті.

У Сеймі також будуть представлені Ліберальний рух із 12 депутатами та Союз фермерів і зелених із вісьмома. Ще сім мандатів дісталися представникам інших партій.

Явка в другому турі становила 41,31%, що значно нижче порівняно з першою частиною виборів, де вона склала 52%.

Лідер консерваторів і чинний міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс привітав соціал-демократів із перемогою, побажавши їм сформувати уряд із відповідальним підходом.

Соціал-демократи підтримують Україну та її суверенітет, засуджують російську агресію та підтримують українську євроінтеграцію. Вони виступають за надання допомоги Україні, включно з гуманітарною та за потреби військовою підтримкою.


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