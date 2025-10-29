Повітряні сили знищили та подавили 93 ворожі дрони під час атаки РФ у ніч на 29 жовтня

З 19:00 28 жовтня ворог запустив 126 ударних дронів типу Shahed, “Гербера” та безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Чауда та Гвардійське. Близько 80 з них були “шахедами”. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 9:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 93 ворожі безпілотники типів Shahed, “Гербера” та інших. Основні напрямки атаки — північ і схід країни.

Водночас зафіксовано влучання 32 ударних дронів у 10 різних локаціях. Інформація про наслідки уточнюється.