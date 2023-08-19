Повітряні сили України: збито 15 “шахедів” із 17 запущених

Українські військові цієї ночі знищили 15 із 17 безпілотників-камікадзе, запущених із території Росії, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони “Shahed-136/131“. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки поки що уточнюється», — йдеться у повідомленні.

За даними українських військових, росіяни запускали ударні дрони в районі Курська. Вночі повітряну тривогу оголошували у центральних та західних областях України.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що за минулу добу російська армія завдала по території України три ракетні та 41 авіаційний удар.

Повідомляється, що є загиблі та поранені серед цивільного населення. Точних даних про жертви та руйнування поки немає.