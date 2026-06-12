Повітряні сили попередили про можливий запуск балістики з полігону “Капустин Яр”

Повітряні сили ЗСУ заявили про високу ймовірність застосування Росією балістичної ракети середньої дальності “Орєшнік” протягом найближчої доби.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

“Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону “Капустин Яр”. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, — наголосили в Повітряних силах.

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Запуски ракет “Орєшник” по території України росіяни здійснюють з полігону “Капустин Яр”.

За даними українських військових, востаннє ракета цього типу була застосована під час атаки на Білоцерківський район Київської області. Тоді було пошкоджено гаражний кооператив та будівлі одного з підприємств.

Вперше Росія застосувала ракету “Орешник” під час удару по Дніпру 21 листопада 2024 року. У січні 2026 року російські війська також використали цю ракету для удару по Львову.

Що відомо про ракету “Орєшнік”

“Орєшнік” — російська балістична ракета середньої дальності класу “земля — земля”, яка може нести як звичайну, так і ядерну бойову частину.

За словами російського диктатора Путіна, ракета здатна розвивати швидкість до 10 Махів, а дальність її польоту може сягати 5,5 тисячі кілометрів. За оцінками українських військових, бойові блоки ракети рухаються зі швидкістю понад 3,5 км/с.

РосЗМІ стверджують, що ракету неможливо перехопити західними системами ППО. Як зазначає видання Defense Express, сучасні комплекси протиракетної оборони, зокрема THAAD, розраховані на боротьбу з такими цілями, а заяви про повну невразливість “Орєшніка” називають перебільшенням.