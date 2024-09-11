Політика

Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права, – Ердоган
11 Вересня 2024 15:50
читать на русском →
Ердоган, крим
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / Фото: Facebook/Recep Tayyip Erdoğan

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права та наголосив, що кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні до учасників четвертого Саміту Кримської платформи, передає Anadolu.

Він також додав, що задоволений правовими нормами, запровадженими в Україні для зміцнення прав кримських татар.

“Ми щиро бажаємо, щоб війна завершилася справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України”, – підсумував він.

Кримська платформа – ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини, сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Вересня 2024 15:16

Гарріс – Трамп: про що дебатували кандидати в президенти США
11 Вересня 2024 16:49

Західні партнери змушують Україну задуматися про план “Б”, – WSJ
11 Вересня 2024 14:15

Поліція затримала колишню заступницю голови Волинської ОВА, яка підозрюється в організації схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон
11 Вересня 2024 13:24

У російській Мурманській області заявили про атаку дронів, два аеропорти закриті 
11 Вересня 2024 12:15

Привласнили дронів на 6 мільйонів: поліція затримала працівників пошти у Тернополі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки