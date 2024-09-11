Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права, – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права та наголосив, що кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні до учасників четвертого Саміту Кримської платформи, передає Anadolu.

Він також додав, що задоволений правовими нормами, запровадженими в Україні для зміцнення прав кримських татар.

“Ми щиро бажаємо, щоб війна завершилася справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України”, – підсумував він.

Кримська платформа – ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини, сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки.