Політика

Потужність ракетних атак на Україну зменшилася у 10 разів – ГУР

27 Серпня 2023 18:22
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ракетний удар, гур

Не виключено, що Росія взяла паузу в процесі виготовлення ракет. Цим можна пояснити те, чому останнім часом вона використовує для ударів по Україну їхню меншу кількість.

Адже якщо раніше окупанти під час масованих атак запускали по наших містах близько 100 ракет, то зараз – лише 10-20. Про це у спілкуванні з Islnd TV заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

“Якщо не помиляюся, якось одночасно був удар 120 ракет. Те, що вони за місяць виробляють, ми бачимо паузу, і вони одразу використовують усе по Україні”, – зазначив він.

За словами Юсова, відновити ракетний запас, який був у неї до 24 лютого 2022 року вторгнення, Росія наразі не може.

Разом з тим Юсов наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення жодної цілі ракетного терору РФ так і не було досягнуто.

“Так, для нас зберігається проблема – Україна велика за територією, і засобів протиповітряної і протиракетної оборони в нас досі недостатньо. Але жодних поставлених завдань цей ракетний терор не виконав ні взимку, ні зараз”, – наголосив Андрій Юсов.


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