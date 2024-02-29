Кримінал

Потенційно замінованими залишаються 156 тисяч км² — ДСНС

29 Лютого 2024 17:07
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міни, дснс
Вибухотехніки ДСНС працюють над розмінуванням / Фото: Сили оборони півдня України

В Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

Про це начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Рева повідомив на брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

“Завдяки спільним зусиллям Сил оборони та операторів протимінної діяльності, за інформацією Національного органу з протимінної діяльності, минулого року вдалося скоротити зі 174 тис. км² до 156 тис., які на цей час оцінюються як потенційно небезпечні та потребують обстеження і розмінування”, — сказав Рева.

На розмінування територій, як пояснив Рева, впливають бойові дії, а також щільність та складність забруднення деокупованих територій вибухонебезпечними предметами (ВПН).

Він зазначив, що серед ключових напрямів розвитку розмінування:

  • створення ефективної системи заходів для запобігання загибелі людей від ВНП;
  • збільшення чисельності піротехнічних підрозділів, утворення регіональних операторів протимінної діяльності в кожній області;
  • впровадження передових технологій розмінування.

Також йдеться про оснащення піротехнічних підрозділів ДСНС сучасними зразками техніки та обладнання, цифрову трансформацію управлінських процесів у протимінній діяльності, залучення іноземних та вітчизняних компаній до заходів з розмінування та координація їхньої діяльності.

За словами Реви, ДСНС приділяє особливу увагу просвітницькій діяльності серед населення з питань мінної безпеки. Від початку повномасштабної війни з РФ рятувальники провели понад 33 тисячі відповідних заходів, якими охопили майже 1,1 мільйона людей.

Він додав, що для охоплення більшої кількості населення створили 13 мобільних класів мінної безпеки. За словами Реви, одним із пріоритетів рятувальної служби навчання дітей, особливо шкільного віку, правилам безпеки та поведінки у разі виявлення ВНП.


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