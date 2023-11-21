Політика

Постачання снарядів США Україні знизилося на 30%

21 Листопада 2023 10:03
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зброя, допомога

Після початку війни Ізраїлю та палестинського радикального руху «Хамас» постачання артилерійських снарядів із США в Україну скоротилося на 30%, повідомляє ABC News з посиланням на неназваного українського чиновника. Проте співрозмовник телеканалу в Міноборони США заявив, що скорочення обсягу боєприпасів абсолютно не пов’язане із бойовими діями в секторі Газа.

ABC News зазначає, що 155-мм артилерійські снаряди, напевно, грають одну з найважливіших ролей для України. “Вони (американські чиновники) говорили нам, що це не вплине на зобов’язання (перед Україною), але це вплинуло”, – наводить телеканал слова українського чиновника.

Коментуючи цю інформацію, високопоставлений представник Міноборони США, ім’я якого також не називається, заявив, що скорочення боєприпасів «не має жодного відношення до того, що відбувається в секторі Газа». Він пояснив, що президентські укази про виділення Україні військової допомоги почали готуватися ще до нападу «Хамасу» на ізраїльську територію, «тому немає жодного зв’язку між тим, що відбувається в секторі Газа, і тим, що відбувається в Україні».


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