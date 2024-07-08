Посол США прокоментувала ракетний удар ворога по Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що ракетна атака Росії по Україні свідчить про “бездушну агресію” РФ.

Про це повідомила Брінк у соцмережі у X.

“Ця бездушна агресія – повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку”.

За її словами, в той час як лідери країн-членів Альянсу збираються відзначити 75-ту річницю НАТО, РФ запустила 40 ракет по Україні.

Вона вказала, що саме тому цього тижня лідери членів НАТО візьмуть на себе значні зобов’язання щодо безпеки України.