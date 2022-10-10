Суспільство

Пошкоджено 11 критичних об’єктів інфраструктури, є знеструмлення – Шмигаль

10 Жовтня 2022 12:52
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ракетний удар

Внаслідок масового ранкового обстрілу пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та столиці, частина областей знеструмлені.

Про це повідомляють прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebookпресслужба Укренерго, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

“Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв’язком”, – написав прем’єр-міністр.

Шмигаль додав, що одними з перших цілей росіян стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На його думку, головною метою цих воєнних злочинців є спроби посіяти паніку, налякати та залишити українців без світла й тепла. 

“Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти. Дякуємо нашим рятувальникам і медикам, які зараз в епіцентрах обстрілів рятують життя людей. Дякуємо нашим енергетикам, які під обстрілами відновлюють живлення міст. Тримаймо стрій!”, – підсумував прем’єр. 

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що під прицілом опинилися енергообʼєкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці,  Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житормирщини, Кіровоградщини, і загалом весь південь. Зокрема, лише в Київській області ППО збила шість ракет, але є потрапляння в ТЕЦ. 

Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень.


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