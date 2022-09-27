Економіка

Пошкодження на нитках “Північного потоку” мають безпрецедентний характер

27 Вересня 2022 11:10
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північний потік

Оператор проекту Nord Stream AG повідомив, що руйнування, які сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газогонів «Північний потік» та «Північний потік-2», мають «безпрецедентний характер». Компанія зазначає, що терміни відновлення роботи трубопроводів поки що оцінити неможливо.

Раніше морське управління Швеції (SMA) випустило попередження про виявлення двох витоків на газопроводі “Північний потік”. Вони були зафіксовані у шведських та данських водах, розповіли у SMA. Що спричинило НП, невідомо.

Представник управління пояснив, що виток виявили на північний схід від датського острова Борнхольм. «На “Північному потоці” є два витоки – один в економічній зоні Швеції і один в економічній зоні Данії. Вони дуже близькі один до одного. Ми уважно стежимо, щоб жодне судно не підходило надто близько до місця події», – уточнили в SMA.

Вчора, 26 вересня, було зафіксовано падіння тиску в газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2». НП на «Північному потоці-2» сталася у водах Данії поряд із Борнхольмом. Надвечір тиск упав і на другому газопроводі. Данія також виявила витік газу маршрутом «Північного потоку». За даними ЗМІ, як основна версія розглядається диверсія.


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