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Пошкодження енергооб’єктів можуть перевищити наслідки атак 10 жовтня, – “Укренерго”

22 Жовтня 2022 13:15
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електроенергія

​​Сьогодні, 22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Бригади НЕК «Укренерго» почнуть відновлювальні роботи як тільки це стане можливо. Вживаються всі можливі заходи для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які залишилися без світла.

“Також наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками. Нагадаємо, як диспетчери «Укренерго» приймають рішення про тимчасове обмеження споживачів. Це відбувається, коли в регіоні зростає рівень споживання, і при цьому туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування електромереж”, – повідомляють в “Укренерго”.

Енергетики просять споживачів ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня, а особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Людей закликають не використовувати енергоємні електроприлади, вимкнуть зайве освітлення. Всі ці заходи жадуть спеціалістам можливість швидше полагодити електромережу та стабілізувати ситуацію.


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