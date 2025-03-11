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Порівняння лінійки iPhone 16 з попередніми моделями: який смартфон вибрати?

11 Березня 2025 16:58
  На правах реклами

Вихід iPhone 16 викликав чимало інтересу серед прихильників Apple, адже користувачі хочуть дізнатися, які відмінності має нова лінійка та чи варто оновлюватися з iPhone 14 або 15. Порівняно з попередньою моделлю, Айфон 16 отримав суттєві зміни: зберігши захист від води та пилу й Ceramic Shield для дисплея, він забезпечує вищу яскравість зображення. Серед моделей лінійки — базова, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, SE та бюджетний 16е. 

Айфони традиційно вирізняються надійністю, продуктивністю та підтримкою бездротового й швидкого заряджання, працюють на iOS 18. Тож купити IPhone 16e чи інший девайс за вигідною ціною можна в інтернет-магазині Grokholsky.

Які особливості має модель iPhone 16е?

Якщо порівнювати з базовою моделлю, Айфон 16е є доволі бюджетним. Оригінальний мінімалістський дизайн, 2 кольори (чорний та білий), матова поверхня надають елегантності та вишуканості. Легкий корпус, вага якого всього 167 грамів, виготовлений з авіаційного алюмінію та скла. Дисплей захищений керамічним «щитом» Ceramic Shield.

Характеристики Айфона 16е:

  • OLED-дисплей Super Retina XDR із діагоналлю 6,1 дюйма;
  • Face ID замість Touch ID;
  • порт USB-C, що замінив порт Lightning;
  • потужний чип А18 із підтримкою функцій Apple Intelligence;
  • кнопка налаштувань Action Button, що надає швидкий доступ до улюблених функцій.

Особливістю моделі стала наявність 5G-модема C1 — власної розробки бренду.

Які нові функції впровадженні в лінійці iPhone 16?

У смартфонах розширені функції штучного інтелекту завдяки системі Apple Intelligence. Вона інтегрована в основну операційну iOS 18 та відповідає за:

  • пришвидшення виконання завдань;
  • покращення збереження приватності даних;
  • аналіз об’єктів у кадрі;
  • створення та редагування текстів.

Бюджетна модель iPhone 16е є вдалим поєднанням потужності та доступності. Смартфон має мінімалістичний дизайн та весь необхідний функціонал. Такий Айфон забезпечує надійний зв’язок, дає змогу переглядати відео, користуватися різними додатками та запускати ігри. 


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