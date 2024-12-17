Порівняння комісій на популярних криптобіржах

Криптовалютні біржі призначені для швидкого проведення певних фінансових операцій. Послуги, які вони надають, є платними. Користувачам таких платформ доводиться сплачувати кілька видів комісій, щоб успішно працювати з вибраними активами. Чистий дохід кожного користувача розраховується після сплати комісійних платежів. Комісії на найнадійніших сервісах зазвичай трохи вищі, однак багато трейдерів готові платити більше за гарантію безпеки вкладених коштів. Дізнатися про розмір комісій, які встановлюють провідні криптобиржи, можна на сайті, де розміщено детальні огляди цих платформ.

Комісії на депозит

За внесення коштів на віртуальний депозит трейдерам іноді доводиться платити. Ця необхідність виникає, коли сума є нижчою за встановлений ліміт.

На Bybit немає можливості поповнити гаманець за допомогою фіатної валюти. Коли кошти у вигляді криптовалюти перераховуються на акаунт, сервіс не стягує комісій.

На Binance, Huobi та WhiteBIT не передбачено жодних комісійних зборів за поповнення балансу активних рахунків, відкритих відповідно до чинних правил бірж.

Комісії на виведення коштів

Під час виведення зароблених коштів розмір комісії залежить від обраних мереж і монет. На найпопулярніших біржах комісії для біткоїна становлять:

Bybit – 0,0005 BTC;

WhiteBIT – 0,002 BTC;

Binance – 0,0005 BTC;

Huobi – 0,0001 BTC.

Торгові комісії

При роботі будь-якої криптобіржі комісії мейкера та тейкера розподіляють між ордерами, які створюють ліквідність, і тими, що її забирають. Мінімальна комісія мейкера на біржах становить 0,016%, а тейкера – 0,020%. Різниця між комісіями пов’язана з тим, що система повинна стимулювати трейдерів до надання ліквідності.

Розмір торгових комісій на найпопулярніших криптобіржах для тейкерів і мейкерів такий:

Bybit – 0,20%;

Binance – 0,02%;

Huobi – 0,035%;

WhiteBIT – 0,1%.

Аналізуючи результати, можна впевнено сказати, що найнижчі комісії встановлені на біржі Huobi. Ця криптобіржа користується популярністю, оскільки трейдерам вдається виводити через неї більше коштів, ніж з інших подібних платформ.