Поради з вибору зручного ліжка

Зручне та комфортне ліжко є запорукою здорового сну і, як наслідок, міцного здоров’я. Тому варто звертати максимальну увагу на якість при виборі цього елементу спальні. Впевнені, що декілька простих порад допоможуть вам зробити правильний вибір і насолоджуватися солодким сном!

Де обирати меблі?

На сьогодні існує безліч пропозицій меблів для спальні, серед яких слід відшукати найкраще. Радимо зважати на пропозиції дерев’яних ліжок від виробника, оскільки тут представлені найкращі пропозиції, вигідні ціни та актуальний асортимент. Інтернет-магазин Мюнгер пропонує широкий вибір ліжок на будь-який смак та бюджет. Тут також ви зможете підібрати зручний матрац та інші меблі для вашої спальні.

Різновиди ліжок за формою

Не всі бажають дотримуватися загальноприйнятих стандартів, і можуть обирати будь-які форм-фактори ліжок. Отже, що пропонує сучасна меблева індустрія?

традиційні прямокутні;

квадратні моделі;

круглі чи овальні ліжка;

ліжка у вигляді іншої фігури (наприклад, серце).

Ліжка прямокутної форми є найбільш популярними. Далі за ними йдуть квадратні, які є доволі габаритними та просторими. Ліжка інших форм також можуть бути виготовлені за побажанням замовника. Зважайте, що ліжка у вигляді овалу чи серця потребують нестандартного матраца, а також індивідуального пошиття постільної білизни.

Розмір спального місця

При виборі радимо звертати увагу на розмір спального місця, що залежатиме від того, одна чи декілька осіб будуть одночасно користуватися ліжком. За розмірами вони діляться наступні:

Односпальні ліжка – розраховані на одного користувача. Ширина спального місця складатиме 80-90 см. Односпальні обирають як для дорослих, так і для дітей та підлітків. Півтораспальне ліжко – проміжковий варіант, комфортний для використання однією людиною або парою, якщо люди мають невелику статуру. Їхня ширина коливається від 120 до 140 см, іноді 150 см. Чудовий вибір для спалень, де простір дещо обмежений. Двоспальні ліжка мають ширину спального місця від 160 см і більше. Цей тип ліжок вимагає багато простору, однак він також є найбільш комфортним і підходить під категорію сімейних ліжок.

В довжину стандартне ліжко буде мати 190 або 200 см. До зросту найвищої людини варто додати 15 см, щоб отримати зручну для користування довжину спального місця.

Поради з вибору розміру

Ширину спального визначаємо відповідно до кількості користувачів і простору спальні. Якщо йдеться про ліжко на двох, радимо прилягти, зімкнувши розведені в ліктях руки за головою. Комфортною буде ширина, коли двоє осіб в подібній позі не торкаються ліктями одне одного.

Як зробити найкращий вибір

Вибираючи ліжко, зважайте не тільки на параметри та розміри, але й на матеріал виготовлення. Ліжко з масиву дерева – варіант не з дешевих, однак воно буде виграшно виглядати практично в будь-якому інтер’єрі, а також надійно служитиме протягом довгих років.

Додаткові опції – такі, як ортопедична основа, а також механізм підняття матраца, місце для зберігання, звісно ж, підвищують ціну, але і підвищують ваш комфорт. Тут можна купити двоспальне ліжко з матрацом, дерев’яне, з м’яким узголів’ям, з механізмом підйому чи без нього, а також підібрати аксесуари для сну.