Понад 6,3 мільйона українців стали біженцями – британська розвідка 

Після повномасштабного вторгнення РФ до України понад чверть громадян залишили свої домівки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці зазначають, що влада України 29 червня повідомила, що від липня 2022 року із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей евакуйовано 139 тисяч громадян.

Зазначається, що йдеться лише про частину набагато ширшої кризи переміщення в Україні. За даними ООН, на сьогодні понад 6,3 мільйона українців залишаються біженцями та понад 5 мільйонів внутрішньо переміщеними особами.

“При довоєнному населенні в 44 мільйони людей чверть українців, як і раніше, змушені залишити свої будинки внаслідок вторгнення Росії”, – зазначають у Міноборони Британії.