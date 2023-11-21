Понад 100 тисяч українських військових уже пройшли навчання в міжнародних партнерів

Станом на 21 листопада 2023 року інтенсивну підготовку в навчально-тренувальних центрах 32 країн-партнерів завершили понад 100 тисяч бійців ЗСУ.

Про це розповів Генеральний штаб ЗСУ.

Цифру оголосили на брифінгу заступник начальника Генштабу генерал-майор Олександр Кириленко та начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генштабу генерал-майор Олексій Таран. Вони також нагородили військовим аташе країн-партнерів відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Олексій Таран розповів, що на сьогодні є коаліція з 32 держав-партнерів, які організаційно входять до складу двох військових допоміжних місій Україні:

Група сприяння безпеці України (SAG-U);

Місія Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EUMAM).

Таран також назвав 4 базових пріоритети підготовки ЗСУ: