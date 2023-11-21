Суспільство

Понад 100 тисяч українських військових уже пройшли навчання в міжнародних партнерів

21 Листопада 2023 17:29
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армія

Станом на 21 листопада 2023 року інтенсивну підготовку в навчально-тренувальних центрах 32 країн-партнерів завершили понад 100 тисяч бійців ЗСУ.

Про це розповів Генеральний штаб ЗСУ.

Цифру оголосили на брифінгу заступник начальника Генштабу генерал-майор Олександр Кириленко та начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генштабу генерал-майор Олексій Таран. Вони також нагородили військовим аташе країн-партнерів відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Олексій Таран розповів, що на сьогодні є коаліція з 32 держав-партнерів, які організаційно входять до складу двох військових допоміжних місій Україні:

  • Група сприяння безпеці України (SAG-U);
  • Місія Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EUMAM).

Таран також назвав 4 базових пріоритети підготовки ЗСУ:

  • базова загальновійськова підготовка новонабраних рекрутів, тобто цивільних, із яких за 35 днів необхідно зробити повноцінних стрільців піхотних підрозділів;
  • фахова підготовка – насамперед для роботи з іноземними зразками озброєнь та військової техніки: танки, БМП та БТР, артилерійські системи та високоточні ракетні системи залпового вогню, комплекси ППО та безпілотні системи різного бойового призначення, а також спеціалісти дефіцитних спеціальностей (бойові медики, сапери, снайпери, оператори протитанкових комплексів тощо);
  • підготовка сучасних командирів-лідерів, особливо молодшої ланки – командири відділень, взводів, рот, — а також інструкторів-тактиків, які формують “базу” інструкторського складу для розповсюдження передових методик з підготовки безпосередньо на полігонах України;
  • колективна підготовка підрозділів різних рівнів та штабів для ефективного управління ними, насамперед для ведення наступу та штурмових дій.

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