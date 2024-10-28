Працівникам Голосіївського РТЦК у Києві, які допомагали за гроші ухилитись від мобілізації, обрали запобіжний захід — ДБР

Працівникам Голосіївського РТЦК, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам ухилятися від мобілізації за хабарі,обрали запобіжний захід.

Про це 28 жовтня повідомила радниця із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

“Троє самих співробітників ТЦК і троє цивільних отримали в суді різний запобіжний захід — від цілодобового домашнього арешту (один із підозрюваних) — до тримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тисяч гривень до 6 мільйонів гривень”, — сказала Сапьян.

За її словами, наразі заставу ще ніхто не вніс, усі підозрювані перебувають під вартою.