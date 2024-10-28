Солдати з Північної Кореї почали навчання на Курщині – “Спротив”

Понад 3 тисячі солдатів із Північної Кореї розпочали підготовку в Курській області Росії.

Про це повідомляє ЦНС.

“За інформацією небайдужих мешканців Курщини, понад 3 тисячі найманців із КНДР почали навчання на місцевості.”

Солдатів тренують на кількох полігонах, здебільшого в нічний час. До місця підготовки також прибули представники північнокорейського посольства, які виконують роль перекладачів і контролюють підготовку найманців.

Точні терміни направлення північнокорейських військових у зону бойових дій поки невідомі, як і тривалість їхньої підготовки. Водночас, ЦНС зазначає, що відомо про місця їхнього перебування.