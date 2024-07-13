Померла Рут Вестгаймер, культовий сексотерапевт, яка навчила ціле покоління американців сексу

Докторка Рут Вестгаймер, культова сексотерапевтка, чиї веселі та відверті поради допомогли мільйонам американців дізнатися про сексуальні бажання і практики, померла, повідомив CNN її публіцист П’єр Леху. Їй було 96 років.

Мініатюрна, схожа на бабусю, Вестгаймер була провідним прихильником сексуальної освіти протягом десятиліть, даючи барвисті, дотепні поради з характерним німецьким акцентом.

“Доктор Рут”, як її частіше називали, померла, коли двоє її дітей сиділи поруч у її будинку в п’ятницю близько 23:30, сказав Леху.

Перше радіошоу Вестгаймер “Сексуальна промова” вийшло в Нью-Йорку 1980 року і виявилося настільки популярним, що його швидко поширили по всій країні.

У середині 1980-х років вона стала відома на телебаченні завдяки своїй однойменній передачі “Шоу доктора Рут” на каналі Lifetime. Протягом наступних кількох десятиліть вона вела ще кілька телешоу, в яких Вестгаймер приймала дзвінки від шанувальників по всій країні і відверто розповідала про широкий спектр заборонених сексуальних тем.

Багато своїх передач вона закінчувала закликом до глядачів “займатися хорошим сексом!”.

Вестгаймер виступала в програмах, спрямованих на загальну освіту дітей і підлітків, і стала культовою фігурою, написавши понад 37 книг і ставши постійним гостем нічних ток-шоу.

Вона продовжувала із задоволенням роздавати сексуальні поради публіці до 90 років.

У 2023 році психотерапевтку призначили почесним послом штату Нью-Йорк у боротьбі із самотністю, що стало першою подібною роллю в країні.

Вестгаймер написав книжку про самотність, у якій описав 100 способів перемогти самотність і жити щасливішим та більш осмисленим життям, яку буде посмертно видано у вересні, повідомляють на сайті книжкового видавництва.

Вестгаймер, яка була єврейкою, народилася в Німеччині 1928 року. Коли їй було 10 років, напередодні Другої світової війни, батьки відправили її до Швейцарії. Її мати і батько загинули під час Голокосту, і Вестгаймер говорила, що вірить у те, що вони були вбиті в Освенцимі.

У підлітковому віці Вестгаймер жила в Єрусалимі і навчалася на снайпера в “Хагані”, суперечливій сіоністській бойовій групі, яка пізніше стала частиною Армії оборони Ізраїлю.

У 20 років Вестгаймер навчалася в Парижі, а потім емігрувала до Нью-Йорка, де навчалася в аспірантурі, отримавши зрештою ступінь у Вчительському коледжі Колумбійського університету.

Вестгаймер була членкинею Музею єврейської спадщини і регулярно фінансувала та відвідувала заходи, пов’язані з пам’яттю про Голокост.

“Щоб радість посідала центральне місце у вашому житті, ви маєте відчувати свої емоції, навіть сумні”, – написала вона у своїй книжці 2015 року “Доктор прийшов: Доктор Рут про кохання, життя і радість життя”.

“Ви повинні оплакувати себе, дозволяти сльозам литися. Якщо ви закупорите смуток у пляшку, то разом із ним закупориться і радість”.