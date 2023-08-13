Помер рятувальник, якого було поранено під час ракетного удару по Покровську

Число жертв ракетного удару російської армії по місту Покровськ 7 серпня зросло до восьми людей: рятувальна служба України повідомила, що в ніч на неділю в лікарні помер тяжко поранений вибухом другої ракети полковник цивільної оборони Віталій Кінц.

«Під час повторного обстрілу Віталій Кінц отримав тяжкі поранення. Лікарі відчайдушно боролись за його життя, але сьогодні вночі він помер», — повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій України.

7 серпня російська армія завдала по Покровську удар двома ракетами з проміжком у 37 хвилин. Друга ракета прилетіла, коли на місце вибуху прибули рятувальники.

Ракети зруйнували один з готелів Покровська і житлові будинки, що стоять поруч. На місці загинули семеро людей, зокрема заступник начальника ДСНС у Донецькій області полковник Андрій Омельченко. Поранено було понад 80 осіб.

Російське міністерство оборони наступного дня заявило, що удару було завдано по «передовому командному пункту» ЗСУ, українські військові назвали це твердження брехнею.

Місто Покровськ знаходиться на Донеччині приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.