Суспільство

Помер найстарший із засуджених нацистів – 102-річний Йозеф Шютц

27 Квітня 2023 08:22
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У Німеччині помер колишній охоронець нацистського концтабору Йозеф Шютц, який отримав тюремний термін у рекордно похилому віці: йому було 102 роки, а вирок йому було винесено минулого року. У в’язницю Шютц, втім, так і не потрапив – чекав на розгляд апеляції.

Сам Шютц до кінця заперечував, що був есесівцем та охоронцем табору.

Тим не менш, у червні минулого року суд засудив його до п’яти років в’язниці, вважаючи доведеним, що він у 1942-1945 роках служив охоронцем табору Заксенхаузен під Берліном і був поплічником у вбивстві трьох з половиною тисяч осіб.


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