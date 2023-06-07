Кримінал

Помер хлопчик, який з сім’єю підірвався на міні на Харківщині

7 Червня 2023 09:51
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міна

Від тяжких опіків, отриманих внаслідок підриву автомобіля на міні 2 червня, у лікарні помер 12-річний хлопчик, учень Олександрівського ліцею.

Про це повідомили у Золочівській селищній раді.

“Мати загинула на місці, батько та діти отримали травми й опіки різного ступеню тяжкості. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати хлопчика, але його серце не витримало”, — йдеться у повідомленні.

Вдень 2 червня поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине на Харківщині підірвався автомобіль, в якому їхала сім’я з трьома дітьми. 37-річна жінка загинула на місці.


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