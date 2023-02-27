Політика

Помер Гліб Павловський, політолог, який працював із Януковичем у 2004 році

27 Лютого 2023 09:36
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Помер Гліб Павловський, пишуть «Відомості» із посиланням на його друга Симона Кордонського. Йому був 71 рік.

Павловський — політолог, журналіст та публіцист, засновник «Фонду ефективної політики», який у 2000 році розробляв президентську кампанію Путіна.

2004 року він брав участь у президентській кампанії Януковича. З 2005 до 2008 року вів програму «Реальна політика» на телеканалі НТВ.

2011 року адміністрація Путіна розірвала контракт із «Фондом ефективної політики», а сам Павловський пішов з посади радника керівника АП. Він пояснював, що його коментарі стали створювати проблеми для адміністрації президента.

2012 року Павловський брав участь в опозиційному «Марші мільйонів» на Болотній площі в Москві.

Павловський тяжко хворів, останні кілька тижнів він провів у хоспісі.


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