Суспільство

Поляки знову заблокували пункт пропуску “Медика-Шегині”

4 Січня 2024 10:53
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польща, кордон

Польська сторона знову заблокувала рух вантажівок навпроти пункту пропуску “Медика – Шегині”.

Про це повідомляє Держприкордонслужба

“За наявною інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску “Медика”, суміжному з українським пунктом пропуску “Шегині”, поновилося блокування руху для вантажного транспорту. В зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд”.

Повідомляється, що на цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок. Водночас організатори таких дій на території Польщі заявляли, що не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Повідомляється, що наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії із польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускатися через кордон.


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