Суспільство

Польський уряд домовився з перевізниками про призупинення протесту

16 Січня 2024 12:58
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кордон, польща

Польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест у середу з 13:00 за київським часом.

Про це заявив Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту, якого цитує агентство Reuters, пише “Європейська правда”

“Це не кінець, але протест буде призупинено… Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд”, – сказав Томаш Борковський.

Міністерство інфраструктури Польщі організувало пресконференцію у вівторок о 13:00 за київським часом, під час якої має бути підписана угода з перевізниками.

Польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку цього місяця.

Тим не менш, перевізники продовжували блокувати три інші КПП на українсько-польському кордоні.


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