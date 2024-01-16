Польські перевізники розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною

Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску “Краківець” і “Рава-Руська” у вівторок, 16 січня.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
“Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску “Краківець” і “Рава-Руська”. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі”, – повідомили прикордонники.
У відомстві зазначили, що прикордонники разом з працівниками контрольних служб працюють у режимі, який дозволить забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.
Також відомо, що наразі на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.
“Врахуйте цю інформацію під час планування міжнародних перевезень”, – сказано в повідомленні.