Польські перевізники розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною

Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску “Краківець” і “Рава-Руська” у вівторок, 16 січня.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску “Краківець” і “Рава-Руська”. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі”, – повідомили прикордонники.

У відомстві зазначили, що прикордонники разом з працівниками контрольних служб працюють у режимі, який дозволить забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Також відомо, що наразі на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.

“Врахуйте цю інформацію під час планування міжнародних перевезень”, – сказано в повідомленні.