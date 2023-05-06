Політика

Польща вимагатиме від ЄС санкцій проти імпорту сільгосппродукції Росії

6 Травня 2023 17:59
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санкції, польща

Польща вимагатиме від Європейського союзу запровадження санкцій проти імпорту сільгосппродукції Росії до Європи.

Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош, пише РБК-Україна.

Як відзначив Садош, неприпустимо дозволяти Росії імпортувати сільськогосподарську продукцію в ЄС під приводом нібито продовольчої безпеки.

“Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути введені негайно, хоча б через проблеми, пов’язані з імпортом української продукції до ЄС. Наразі Європі не загрожує розрив ланцюга постачання сільськогосподарської продукції. Навіть навпаки. У нас є проблема з надлишками. Ми зараз вирішуємо проблему зі значно збільшеним імпортом сільськогосподарської продукції з України”, – заявив представник Варшави при ЄС.


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