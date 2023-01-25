Зеленський увів санкції проти Новинського, митрополита Павла та низки представників РПЦ

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій стосовно 10 людей. Серед них — Вадим Новинський і митрополит Павло.

Про це йдеться в указі глави держави.

Так, санкції Зеленський зокрема увів проти олігарха та бізнесмена Вадима Новинського, а також намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ митрополита Павла.

Також до списку потрапили низка представників РПЦ: Ростислав Швець, Костянтин Чернишов, Олександр Овсянніков, Олександр Таранов, Олег Іванов, Олексій Маслєнніков, В’ячеслав Опанасенко та Володимир Удовенко.

Введені санкції зокрема передбачають:

блокування активів;

припинення торговельних операцій;

припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України ;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборону участі у приватизації, оренді держмайна;

заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів;

заборону передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Контроль за виконанням рішення РНБО Зеленський поклав на секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.