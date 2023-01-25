Зеленський увів санкції проти Новинського, митрополита Павла та низки представників РПЦ

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій стосовно 10 людей. Серед них — Вадим Новинський і митрополит Павло.
Про це йдеться в указі глави держави.
Так, санкції Зеленський зокрема увів проти олігарха та бізнесмена Вадима Новинського, а також намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ митрополита Павла.
Також до списку потрапили низка представників РПЦ: Ростислав Швець, Костянтин Чернишов, Олександр Овсянніков, Олександр Таранов, Олег Іванов, Олексій Маслєнніков, В’ячеслав Опанасенко та Володимир Удовенко.
Введені санкції зокрема передбачають:
- блокування активів;
- припинення торговельних операцій;
- припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України ;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
- заборону участі у приватизації, оренді держмайна;
- заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів;
- заборону передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
- заборону на набуття у власність земельних ділянок.
Контроль за виконанням рішення РНБО Зеленський поклав на секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.