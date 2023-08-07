Зеленський провів селектор: ситуація на фронті, ОПК і зернова угода

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

“Щоденний селектор. Заслухали доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції. Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, Мінстратпром – про власне виробництво. Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри”, – зазначив глава держави.

Також він заслушав дані розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії.

“Розуміємо найближчі плани ворога. Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні. Міністр внутрішніх справ Клименко та наш Офіс, Олексій Кулеба, розповіли про російські обстріли цивільних об’єктів і про наші дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям”, – додав Зеленський.

“Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження “зернового коридору”, – резюмував він.