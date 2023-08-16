Політика

Зеленський провів чергову Ставку

16 Серпня 2023 20:42
читать на русском →
війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 16 серпня, провів чергове засідання Ставки. На ньому обговорили фронтові та оборонні питання.

“Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно”, – йдеться у повідомленні.

Президент сказав, що командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком ЗСУ Валерій Залужний і Міністерство оборони говорили про боєприпаси, віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров і Держспецзв’язок про те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей.

“У кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону”, – сказав президент.

Зеленський пояснив, що відбувається спільна робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, а також робота в Україні.

“Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це “очі” та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками”, – додав Зеленський.

Також президент пояснив, що це власне, усе те, про що говорили з військовим напередодні у Донецькій та Запорізькій областях. Тепер це є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Серпня 2023 20:04

Військове керівництво України провело важливу зустріч із американськими та британськими партнерами
16 Серпня 2023 20:42

Зеленський провів чергову Ставку
16 Серпня 2023 19:43

Наступ і оборона: Ситуація на фронті сьогодні 16 серпня
16 Серпня 2023 18:20

2,4 мільйона українців, які покинули державу, не повернулись — “Опендатабот”
16 Серпня 2023 17:44

Сили оборони ліквідували партію окупантів на учбовому полігоні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
усі думки