Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом

Під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня

Про це у твіттері повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії подякувала Володимирові Зеленському та зазначила, що приймає орден від імені всіх громадян ЄС.

“Шановний Володимире, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого I ступеня. Це велика честь. Я приймаю це від імені всіх громадян ЄС. І як символ нашого міцного зв’язку”, – написала фон дер Ляєн.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.



This is a great honour.



I accept it in the name of all EU citizens.



And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3