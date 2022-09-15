Політика

Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом

15 Вересня 2022 14:56
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Під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого I ступеня

Про це у твіттері повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії подякувала Володимирові Зеленському та зазначила, що приймає орден від імені всіх громадян ЄС.

“Шановний Володимире, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого I ступеня. Це велика честь. Я приймаю це від імені всіх громадян ЄС. І як символ нашого міцного зв’язку”, – написала фон дер Ляєн.


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