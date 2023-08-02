Зеленський на Закарпатті провів нараду щодо безпекової ситуації

Український президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті.

“Стратегічні для регіону питання кордону. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувались”, – зауважив президент.

Він наголосив, що Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання.

“Дякую всім на Закарпатті, хто працює на благо України й допомагає наближати нашу перемогу!”, – підкреслив глава держави.