Політика

Зеленський на Закарпатті провів нараду щодо безпекової ситуації

2 Серпня 2023 21:04
читать на русском →
зеленський

Український президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті.

“Стратегічні для регіону питання кордону. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувались”, – зауважив президент.

Він наголосив, що Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання.

“Дякую всім на Закарпатті, хто працює на благо України й допомагає наближати нашу перемогу!”, – підкреслив глава держави.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
2 Серпня 2023 19:01

Зеленський провів екстрену зустріч із українськими дипломатами

2 Серпня 2023 19:17

На Бахмутському напрямку ворог намагається відновити втрачені позиції, – Генштаб
2 Серпня 2023 18:33

Росіяни убили щонайменше 10 749 цивільних – ОГП
2 Серпня 2023 17:26

Військком на Закарпатті змушував солдат будувати його маєток
2 Серпня 2023 16:51

Домедична допомога, мінна безпека, керування дронами: МОН оновить шкільну дисципліну “Захист України”

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки