Заклики Китаю до припинення вогню зміцнять “російське завоювання” – Кірбі

Сполучені Штати виступають проти закликів Китаю до припинення вогню в Україні, заявляючи, що це просто зміцнить «російське завоювання» та дозволить Кремлю підготувати новий наступ, заявив у п’ятницю представник Білого дому.

“Ми не підтримуємо заклики до припинення вогню прямо зараз”, – заявив журналістам офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі напередодні візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви наступного тижня.

“Ми, звичайно, не підтримуємо заклики до припинення вогню, до якого КНР закликала б на зустрічі в Москві, що було б просто вигідно Росії”, – сказав він.

Сполучені Штати стурбовані тим, що пріоритетне припинення вогню послабить тиск на російські сили і дасть Кремлю можливість зміцнити свою владу на окупованих ділянках території.

“Тепер перемир’я – це… фактично ратифікація російського завоювання”, – сказав Кірбі, передає AFP.

«Тоді Росія зможе використати припинення вогню лише для подальшого зміцнення своїх позицій в Україні, для відновлення, переоснащення та оновлення своїх сил, щоб вони могли відновити атаки на Україну у будь-який час на свій вибір».

«Ми не вважаємо, що це крок до справедливого та міцного миру».

Кірбі повторив, що президент Джо Байден планує поговорити телефоном із Сі, але сказав, що домовленості ще навіть не почалися.

«Дзвінок не заплановано. Хоча президент ясно дав зрозуміти, що хоче, він з нетерпінням чекає на ще одну можливість поговорити з президентом Сі, але зараз ми не займаємося логістикою, щоб це організувати», — сказав він.

“Наскільки мені відомо, китайці не зверталися до логістики”.

Офіційні особи США уважно стежать за тим, чи Китай розширить свою дипломатичну підтримку Росії під час війни на військову допомогу, таку як боєприпаси або зброю.

Кірбі сказав, що Пекін «не зняв це з обговорення, але ми також не бачили жодних вказівок, жодних підтверджень того, що вони прийняли рішення рухатися в цьому напрямку чи справді надали зброю».