Політика

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії

13 Березня 2023 16:44
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санкції, росія

Рада ЄС продовжила санкції проти осіб, що відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, до 15 вересня 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Зазначається, що обмежувальні заходи передбачають обмеження пересування фізосіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку. Санкції стосуються 1473 осіб та 205 організацій.

“Росія повинна негайно припинити свою жорстоку війну. Європейський Союз непохитно підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, а також непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України”, – додають у Раді ЄС.


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Європейський Союз продовжив санкції проти Росії
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