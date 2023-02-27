Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку викрадених росіянами українських дітей

Європейська комісія та Польща започатковують ініціативу щодо пошуку українських дітей, який російські військові незаконно вивезли з окупованих територій України.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант, передає ЄП.

“За оцінками, з початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до Росії. Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин”, – сказала Спінант.

“Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН. Мета – об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності”, – додала вона.

Речниця ЄК зазначила, що детальна інформація про ініціативу буде представлена за кілька днів.