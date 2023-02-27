Політика

Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку викрадених росіянами українських дітей

27 Лютого 2023 15:30
9
читать на русском →

Європейська комісія та Польща започатковують ініціативу щодо пошуку українських дітей, який російські військові незаконно вивезли з окупованих територій України.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант, передає ЄП.

“За оцінками, з початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до Росії. Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин”, – сказала Спінант.

“Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН. Мета – об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності”, – додала вона.

Речниця ЄК зазначила, що детальна інформація про ініціативу буде представлена за кілька днів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Лютого 2023 16:31
33

Повітряний «крейсер Москва». Що відомо про атаку по аеродрому Мачулищі
27 Лютого 2023 13:38
74

Оприлюднено зміст 10-го пакету антиросійських санкцій
27 Лютого 2023 12:22
145

На українсько-білоруському кордоні загинув 33-річний військовий тероборони
27 Лютого 2023 12:07
57

ВКС та ВМФ Росії пропонують визнати терористичними організаціями
27 Лютого 2023 10:54
136

Двоє рятувальників загинуло. В ДСНС показали фото наслідків атаки на Хмельницький
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки