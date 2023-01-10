Політика

ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі за її роль у російській агресії, – фон дер Ляєн

10 Січня 2023 13:19
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санкції, білорусь

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєєн заявила, що Європейський Союз виступить з новими санкціями, зокрема проти Білорусі, реагуючи на її роль у війні, яку проти України веде Росія.

“Ми виступимо з новими санкціями для Білорусі, реагуючи на її роль у цій російській війні в Україні”, – сказала президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС продовжуватиме “робити все у своїх силах, щоб підтримати хоробрий український народ”.

“Ми продовжуватимемо чинити тиск на Кремль із санкційним режимом так довго, скільки знадобиться, ми розширимо ці санкції для тих, хто у військовому плані підтримує російську війну, таких як Білорусь чи Іран”, – пояснила вона.

Крім того, президент Єврокомісії запевнила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у фінансовому, економічному та гуманітарному планах стільки, скільки знадобиться.


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